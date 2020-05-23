سكان طرابلس قلقون من تصاعد التوتر بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني! 

أعرب سكان طرابلس عن قلقهم من التدخل الدولي، بينما أمل آخرون في أن يحد من التوترات المتزايدة بين طرفي النزاع بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من التطورات الرئيسية في الصراع الليبي خلال الأيام القليلة الماضية حيث سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية جنوبي غرب طرابلس والتي كانت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي سابقاً. وقال أحد سكان طرابلس: "يجب تحقيق المصالحة ويجب إنهاء القصف العشوائي".

المصدر: رابتلي