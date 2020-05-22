إعادة فتح برج التلفزيون الشهير في برلين للزوار بعد شهرين من الإغلاق!

أعيد افتتاح برج التلفزيون الأيقوني في العاصمة الألمانية برلين، وهو أعلى مبنى في ألمانيا، للزوار بعد شهرين من إغلاقه بسبب فيروس كورونا.

واصطف الناس في طابور عند النصب التذكاري، بينما حرص موظفو الأمن على فرض قواعد التباعد الاجتماعي بين الزوار المنتظرين.

وتسمح منصة المراقبة والمطعم الكروي أعلى البرج باستقبال 50 زائر، مع تواجد محدود بـ 45 دقيقة على المنصة وساعتين في المطعم.

ويجب حجز التذاكر عبر الإنترنت مع إلزام ارتداء القناع الواقي، كما ينبغي على الضيوف أيضا توقيع طلب تسجيل تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من أجل تتبع سلاسل العدوى المحتملة.

ويعد برج التلفزيون في ميدان ألكسندر بلاتز أحد أشهر معالم برلين، وتم افتتاحه في 3 أكتوبر 1969، في الذكرى العشرين لجمهورية ألمانيا الديمقراطية.

المصدر: رابتلي