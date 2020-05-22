أمير الكويت ينتقد وسائل إعلام بسبب مغالطات وإساءات مؤذية! 

انتقد أمير الكويت، ما تبثه بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مغالطات وإساءات مؤذية لا تتفق مع حرمة الشهر الفضيل ولا مع خطورة الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد.

ودعا الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، الجميع إلى "الالتزام بسمو الرسالة الإعلامية والحرص على ممارسة دورها الإيجابي والمسؤول".

وشكر الأمير في رسالة تهنئة وجهها لمواطني بلده والمقيمين فيه بمناسبة عيد الفطر، الكوادر الطبية والأجهزة الصحية ممن هم في الخطوط الأولى.

المصدر: RT

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