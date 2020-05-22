شاهد.. إخماد نيران الطائرة المنكوبة وإسعاف مصابين من السكان مكان سقوطها!

هرعت قوات الأمن الباكستاني إلى موقع سقوط طائرة "إيرباص إيه 320" المأهول لإخماد الحرائق ومساعدة السكان وإسعاف الجرحى، لكن أعمال الإنقاذ تتعثر بسبب ضيق شوارع المنطقة.

وقال عمدة المدينة ان طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية الحكومية تحطمت بالقرب من مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية يوم الجمعة.

وقال رئيس البلدية وسيم أختار إن خمسة أو ستة منازل على الأقل دمرت جراء الحادث. ولم يعرف على الفور عدد الضحايا من المنطقة السكنية.

يذكر أن الطائرة تحطمت فوق منازل سكنية في منطقة موديل كولوني المأهولة، ما يزيد من المخاوف بشأن سقوط ضحايا ليس بين الركاب فقط بل بين السكان المحليين أيضا.

المصدر: AP + RT