مسيرة في فرنسا إحياء لذكرى مصرع شاب بحادث تصادم دراجته مع سيارة شرطة! 

شارك الآلاف بمسيرة جابت شوارع ضاحية أرجنتوي في فال دواز لإحياء ذكرى وفاة الشاب صبري شوبي الذي لقي حتفه ليلا إثر حادث تصادم سيارة الشرطة بدراجته النارية، حسب مزاعم البعض.

ونشرت وكالة رابتلي مقطع فيديو، يظهر مجموعة من السكان وهم يرتدون قمصانا بيضاء كتب عليها "النور من أجل صبري" وكذلك لوحظ ارتداؤهم كمامات الوجه مراعاة لقواعد السلامة ضد فيروس كورونا، فيما سارت عائلة صبري خلف لافتة ضخمة عليها صورة المغدور.