شاهد بالفيديو.. سجناء يتعمدون نقل كورونا فيما بينهم للخروج إلى الحرية

استغل معتقلو أحد سجون ولاية كاليفورنيا الأمريكية الظروف الحالية التي يمر بها العالم لمحاولة تسريع الإفراج عنهم، عن طريق نشر فيروس كورونا المستجد لبعضهم البعض.

ونشرت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس شريط فيديو يظهر قيام السجناء بتبادل الكمامات وزجاجات المياه ومصافحات متكررة مع بعضهم البعض، بغية التقاط فيروس كورونا.

وأشار رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، أليكس فيلانويفا، إلى أن هذه التصرفات أدت إلى إصابة نصف المحكومين.

وقال فيلانويفا خلال مؤتمر صحفي: "ظهرت بشكل ما فكرة خاطئة بين السجناء، مفادها أنهم إذا تحصلوا على نتيجة إيجابية للوباء، فسيحصلون على وسيلة للضغط علينا وبطريقة ما، لإطلاق سراح أكبر عدد من السجناء، وهذا لن يحدث".

وكانت السلطات أفرجت عن أكثر من 5000 سجين في مقاطعة لوس أنجلوس، في إجراء وقائي لتجنب تفشي الفيروس التاجي على نطاق أوسع، ورغم ذلك، أصيب 357 سجينا بالعدوى.

المصدر: وكالات