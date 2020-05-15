انفجار يهز مصنعا كيميائيا بالقرب من البندقية
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أصيب شخصان بجروح متفاوتة خطورة جراء انفجار في مصنع للمواد الكيميائية اليوم الجمعة تسبب بنشوب حريق هائل بالقرب من مدينة البندقية في إيطاليا.
ووصل رجال الإطفاء والعديد من سيارات الإسعاف والمروحيات وفرق الإنقاذ الخاصة إلى مكان الحادث.
وقال عمدة البندقية لويجي بروجنارو في مؤتمر صحفي: "جرى إخماد الحريق الرئيسي"، ولكن "كإجراء احترازي أبلغنا السكان بالبقاء في المنازل وإغلاق النوافذ".
وأضاف أن المصابين هما من عمال المصنع.
المصدر: وكالات