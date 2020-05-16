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نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط سيارة في نهر فونتانكا بأحد شوارع مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ويظهر المقطع المصور قيام سائق سيارة بالتوقف قبل الوصول لممر المشاة من أجل السماح بعبور الطريق. وبعد ذلك تحركت سيارة فجأة إلى الرصيف وهدمت سياجا لتسقط في نهر فونتانكا فيما بعد.

وتمكن السائق من الخروج من السيارة وقضى بعض الوقت على سقفها قبيل إنقاذه، في حين بدأت مياه النهر بجرف السيارة بعيدا عن مكان الحادث.

المصدر: وكالات

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