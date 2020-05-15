تشيلي تجهز آلاف القبور بعد تصاعد الوفيات بسبب كورونا

أعلنت السلطات التشيلية، حفر آلاف القبور الجديدة في المقبرة الرئيسية بالعاصمة تشيلي على خلفية تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

وارتفع معدل الإصابات في تشيلي هذا الأسبوع، ما دفع الحكومة إلى إعلان حجر إلزامي اعتباراً من الجمعة لسكان سانتياغو البالغ عددهم 7 ملايين نسمة.

وكانت تشيلي تسجل ما بين 350 و500 إصابة في اليوم، قبل أن ترتفع الإصابات في نهاية الأسبوع، لتسجل الأربعاء الماضي، 2600 إصابة في 24 ساعة، والعدد نفسه تقريباً الخميس.

وأعلنت حكومة تشيلي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تخطت حاجز الـ 30 ألفا في البلاد.

المصدر: وكالات