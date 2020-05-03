أول تحليق تجريبي لمركبة الفضاء السياحية

نفذت شركة "فيرجن غالاكتيك" التابعة للملياردر البريطاني ريتشارد برانسون، يوم الجمعة، أول تحليق اختباري لمركبتها الفضائية فوق ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

واستطاعت المركبة الفضائية Unity من طراز SpaceShipTwo الانفصال عن منصة الإطلاق المحمولة على ارتفاع 15.2 كم ونفذت تحليقا اختباريا لتهبط في ميناء فضائي بنيومكسيكو.

وبلغت سرعة المركبة الفضائية خلال تحليقها 0.7 ماخ.

ويتم تصميم مركبات الفضاء من طراز SpaceShipTwo لتنفيذ الرحلات السياحية تحت المدارية، ومن المحتمل إتمام بناء 5 مركبات بحلول عام 2023.

جدير بالذكر أن المركبة الفضائية Unity تنفصل عن منصة الإطلاق المحمولة على ارتفاع 16 كم وتحلق على مدار ساعتين، وهي قادرة على استيعاب 6 ركاب بإمكانهم رؤية الأرض من ارتفاع 100 كم وتحليق في حالة انعدام الوزن خلال عدة دقائق.

المصدر: وكالات