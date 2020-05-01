مسلحون يقتحمون مبنى الكابيتول في ولاية أمريكية

اقتحم متظاهرون مسلحون، مساء الخميس، مبنى الكابيتول، مقر برلمان ولاية ميشيغان الأمريكية، مطالبين بتخفيف إجراءات الحجر المتخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتظهر اللقطات المتظاهرين، وبعضهم يحمل السلاح، وهم يهتفون ويحاولون دخول غرفة مجلس النواب للتعبير عن استيائهم، إلا أن شرطة ولاية ميشيغان وحراس المكان منعوهم من ذلك.

وكتبت السناتورة داينا بوليهانكي على تويتر أن هناك "رجالا يحملون بنادق يصرخون علينا"، مرفقة تغريدتها بصورة تظهر أربعة رجال، بدا أن أحدهم يحمل سلاحا.

وأضافت "بعض زملائي الذين لديهم سترات واقية من الرصاص قاموا بارتدائها".

وأفادت التقارير بأن حوالي 400 إلى 700 شخص تجمعوا للاحتجاج على قرار حاكمة الولاية غريتشين وايتمير تمديد حالة الطوارئ حتى 28 مايو/ أيار.

ووفقا للبيانات الصادرة عن ولاية ميشيغان، سجلت الولاية 3،789 حالة وفاة و41،379 حالة إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: رابتلي + وكالات