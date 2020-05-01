سعودي يختلس النظر عبر أبواب المنازل في حائل.. والسلطات تتدخل!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل في أحد أحياء حائل بالسعودية.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، أنه بالإشارة للمقطع المتداول فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط الشخص، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد اتخذت الإجراءات النظامية، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

ص/المرصد –واس:صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل عن شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر / يمكن لص او مجنون او مخدرات😳🤣👇👇 pic.twitter.com/gEQJ0tS9OJ — 💙( ابو محمد الذياب )💙 (@abmsdyab5136) May 1, 2020

المصدر: عكاظ