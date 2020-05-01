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سعودي يختلس النظر عبر أبواب المنازل في حائل.. والسلطات تتدخل!

فيديوهات

سعودي يختلس النظر عبر أبواب المنازل في حائل.. والسلطات تتدخل!
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل في أحد أحياء حائل بالسعودية.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، أنه بالإشارة للمقطع المتداول فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط الشخص، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد اتخذت الإجراءات النظامية، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: عكاظ

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