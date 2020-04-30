العسكريون يعودون إلى حاملة "تيودور روزفلت" الأمريكية

بدأ بحارة عسكريون العودة إلى حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" الأمريكية التي يتم تجهيزها لمواصلة تنفيذ مهامها بعدما رست لأسابيع في قاعدة بغوام بسبب انتشار فيروس كورونا على متنها.

وأثبتت الفحوص إصابة 969 بحارا ضمن أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الحاملة الشهر الماضي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أكد أنه ينظر في طلب إعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" للخدمة، والذي أعفي من منصبه مطلع أبريل الجاري، بسبب تحذيره من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات