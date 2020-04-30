شاهد.. تدريبات المقاتلات الروسية للعرض الجوي بمناسبة عيد النصر على النازية

أجرت مقاتلات سو-30 إس إم وطائرات هجومية من طراز سو-25 تدريبات تمهيدية للعرض الجوي بمناسبة عيد النصر على النازية.

وخلال التحليقات اصطفت المقاتلات والطائرات الهجومية على شكل 75 وهي الذكرى الـ75 لعيد النصر على النازية.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأجيل العرض العسكري يوم 9 مايو في موسكو إلى موعد آخر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، إلا أنه من المنتظر إجراء عروض جوية في عدد من المدن الروسية.

المصدر: وكالات