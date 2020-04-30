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طائرة شحن محملة بمساعدات طبية تركية تصل الولايات المتحدة

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هبطت طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية في قاعدة "أندروز" الجوية في ولاية ماريلاند الأمريكية وعلى متنها مساعدات طبية.

وتضم الشحنة 500 ألف قناع، و400 ألف مريلة واقية، وألفي لتر من المطهرات، و500 واق للوجه، و400 كمامة من طراز "N95"، و1500 نظارة واقية.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة المتصوف الفيلسوف جلال الدين الرومي، الأفغاني الأصل، باللغتين التركية والإنجليزية: "هناك أمل بعد اليأس، والكثير من الشموس بعد الظلمة".

المصدر: وكالات

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