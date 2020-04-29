الدلافين تعود إلى مياه البوسفور في اسطنبول

رُصدت الدلافين تسبح في مياء مضيق البوسفور باسطنبول، وهي تقترب من شواطئ المدينة جراء تقلص حركة القوارب في البحر بسبب قيود فيروس كورونا في المدن التركية الضخمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدلافين في مياه المدينة، في الوقت الذي دخل فيه الحجر الصحي لتقل حركة القوارب في المياه بالإضافة للناقلات البحرية.

وحسب مؤسسة البحوث البحرية التركية، تعيش ثلاثة أنواع مختلفة من الدلافين في منطقة البوسفور، بما في ذلك نوع "الدلافين القارورية".

المصدر: وكالات