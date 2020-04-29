شاهد.. مقاتلات تحلق في سماء نيويورك تحية لمحاربي فيروس كورونا

حلّقت مقاتلات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في سماء نيويورك، يوم الثلاثاء، لتقديم تحية للطواقم الطبية ولكل من يحارب فيروس كورونا.

وحلقت 12 مقاتلة من طراز "ثاندربيردز" و"بلو إينجلز" في تشكيل فوق نيويورك ونيوارك في نيوجيرسي لمدة 40 دقيقة.

وقبل هذا العرض الجوي قال قائد طائرات "بلو إينجلز" براين كيسيلرينغ: "يشرفنا كثيرا أن تتاح لنا الفرصة لتحية العاملين على خط المواجهة في المعركة ضد كوفيد-19. نحن متأثرون بقوتكم وصمودكم".

ولا تزال نيويورك أكبر بؤرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد الإصابات مؤخرا عتبة المليون حالة، فيما تجاوزت حصيلة الضحايا 58 ألف شخص.

المصدر: وكالات