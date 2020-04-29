أطباء مستشفى قم لمرضى كورونا يحتفلون بقدوم رمضان

تظهر لقطات من مدينة قمّ الإيرانية، أداء الأطباء في مستشفى كامكار المخصص لمصابي فيروس كورونا، الصلاة قبل تناول إفطارهم.

ويمكن مشاهدة الممرضات وكذلك الكوادر الطبية الأخرى، وهم يؤدون الصلاة داخل وحدة العناية المركزية خلال صيامهم شهر رمضان المبارك.

وبقي العديد من الناس في العزل الصحي ضمن مراكز المدينة الصحية حيث ألقت الجائحة غير المسبوقة بظلالها على طقوس شهر رمضان في جميع أنحاء العالم.

وبسبب القيود التي فرضت جراء فيروس كورونا، تحولت الطقوس الدينية الجماعية مثل الإفطار والصلوات في الأماكن المقدسة في إيران إلى صلوات وعبادة فردية داخل المنازل.

المصدر: رابتلي