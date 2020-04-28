شاهد.. المصلون في الحرم المكي يلتزمون بالتباعد الاجتماعي

تظهر لقطات من المسجد الحرام أن المصلين المسموح لهم بأداء صلاة التراويح يلتزمون بمسافة التباعد وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي المتبعة احترازا من تفشي فيروس كورونا.

وقد طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وتطبيقاً للإجراءات الوقائية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر موافقة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

المصدر: وكالات