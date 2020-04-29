بيرو: رجل أعمال بحريني يتبرع لمساعدة 500 عائلة بيروفية

قدّم رجل الأعمال البحريني يعقوب مبارك سلالاً تتكون من احتياجات أساسية لنحو 500 عائلة من السكان من ذوي الدخل المنخفض في منطقة لامباييك في مدينة شيكاليو شمالي بيرو.

وزار مبارك شمال بيرو لمساعدة السكان الفقراء الذين يعانون من قلة الطعام بسبب توقف الأعمال وتقييد الدخل الاقتصادي لدى العائلات.

ونال رجل الأعمال العربي شهرته في بيرو بعد أن بنى منزلاً من طابقين لصبي اشتهر منذ أشهر، بانتشار مقطع فيديو صور بكاميرات مراقبة، في مدينة موتش، يظهر فيها وهو يؤدي فروضه المدرسية ليلا، على قارعة الطريق، مستعينا بأضواء الشارع بسبب انقطاع التيار في منزله.

المصدر: رابتلي