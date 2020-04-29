العثور على سفينة أغرقها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية

عثر في قاع البحر الأسود بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم على سفينة تحمل اسم "أرمينيا"، غرقت بعد تعرضها للقصف من قبل الطيران النازي عام 1941.

وأكدت الجمعية الجغرافية الروسية في بيان صحفي صادر يوم الاثنين: "في قاع البحر الأسود، تم العثور على سفينة "أرمينيا"، التي أغرقتها الطائرات الألمانية النازية في 7 نوفمبر عام 1941. ولإجراء فحص مفصل لهذه السفينة، التي تقع على بعد 15 ميلًا بحريًا من الساحل وعلى عمق 1500 متر، تم استخدام جهاز غير مأهول للعمل تحت الماء يتم التحكم فيه عن بعد، وهذا الجهاز من نوع "أر.تي" مصنوع في روسيا، ما جعل من الممكن الحصول على صور الفيديو الأولى".

وتجدر الإشارة إلى أن كارثة هذه السفينة تعتبر إحدى أكبر الكوارث البحرية في التاريخ، حيث كان على متنها وقتئذ، وفقًا لتقديرات مختلفة، من 6 إلى 10 آلاف لاجئ وجريح.

المصدر: سبوتنيك