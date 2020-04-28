قاذفات ومقاتلات روسية تتدرب في بحر البلطيق

أعلن أسطول بحر البلطيق يوم الاثنين أن طاقم قاذفات "سو-24" و"سو-30 أس أم" أجرى التدريبات في بحر البلطيق ونفذ خلالها توجيه ضربات ضد أهداف سطحية.

وحسب أسطول بحر البلطيق فإن القاذفات نفذت التحليقات فوق البحر تحت غطاء مقاتلات "سو-27"، وكذلك نفذت هجمات تدريبية على أهداف تحاكي مجموعة من سفن تابعة لعدو مفترض.

وعلاوة على ذلك فإن الطيارين تدربوا كذلك على القيام بمناورات صعبة في الجو بغية تضليل وسائل الدفاع الجوي المعادية ومنعها من إسقاط الطائرات الصديقة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية