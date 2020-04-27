كورونا يجبر طلابا على الإبحار بسفينة شراعية قديمة عبر الأطلسي

اضطرت مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية الهولنديين إلى العودة لبلادهم عبر سفينة شراعية قديمة بسبب انعدام باقي وسائل المواصلات نتيجة الإجراءات التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووصلت الرحلة يوم الأحد وعلى متنها 25 من طلاب المدارس الثانوية عبر سفينة قديمة ذات شراعين وكانت رحلة مضنية عبر المحيط الأطلسي من منطقة الكاريبي.

وعادت المجموعة على متن السفينة "وايلد سوان" التي بُنيت عام 1920. حيث قرر المنظمون أن يبحر الطلاب عائدين إلى بلادهم على متن السفينة برفقة 12 بحارا من ذوي الخبرة وثلاثة مدرسين عبر المحيط الأطلسي في رحلة طولها 7000 كيلومتر استغرقت خمسة أسابيع.

المصدر: سبوتنيك