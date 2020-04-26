بالفيديو من الصين.. سيارة تدهس امرأة ومارة ينقذونها من تحت العجلات

بث التلفزيون الصيني فيديو لحادث مروري سجلته كاميرات في مدينة هيشي حيث دهست سيارة دفع رباعي اثنين من المارة أثناء عبورهما الطريق وسحبت إحداهما وهي امرأة لعدة أمتار.

ويظهر في الفيديو عشرات المارة وهم يسعون إلى إنقاذ المرأة التي وقعت تحت عجلات السيارة، واستطاعوا رفع السيارة وسحبها.

وجاء في تقرير للتلفزيون الصيني أنه بعد نقل مصابيْن إلى المستشفى اتضح أنه رغم الإصابات وكسور العظام فإن المرأة ورفيقها ليسا في خطر.

المصدر: CCTV