"مرحبا، هل تسمعني؟".. ميركل تواجه صعوبات فنية خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية عبر الإنترنت

خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية عبر الإنترنت المخصص لجائحة كورونا، يوم الجمعة واجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعض الصعوبات الفنية التي أعاقت الاتصال.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد نقل من جنيف الكلمة لميركل التي كان تتحدث من برلين. لكن الاتصال بها لم يكن ناجحا في البداية، مع عدم سماع المستشارة الألمانية. ولكن لحسن الحظ، تمت استعادة الاتصال وتمكنت ميركل من توجيه التحية للحاضرين. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، أكدت المستشارة أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد يجب أن يصبح "منفعة عامة عالمية" ويجب توزيعه "في جميع أنحاء العالم"، حيث يتم إجراء بحث مكثف في جميع أنحاء العالم.

المصدر: رابتلي