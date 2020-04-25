مقاتلات سو-27 الروسية ترافق اف-16 فوق بحر البلطيق

أقلعت طائرتان روسيتان من طراز سو-27 الجمعة 24 أبريل لتحديد ومرافقة الطائرة العسكرية البلجيكية إف -16 فوق بحر البلطيق

ووفقا للممثلة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية من أسطول بحر البلطيق، رصدت القوات الروسية التابعة لأسطول البلطيق هدفا جويا فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق كان يتجه نحو الحدود الروسية. تم إرسال مقاتلين من طراز سو-27 لاعتراض وتحديد الهدف. بعد التقارب تبين أن الهدف هو طائرة اف-16 التابعة لسلاح الجو البلجيكي. وتم مرافقة الطائرة حتى أن غيرت مسارها، وواصلت مقاتلات Su-27 تنفيذ مهام التدريب القتالي المخطط لها.

المصدر: رابتلي