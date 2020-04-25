رغم أزمة كورونا.. إيطاليا تحتفل بذكرى تحررها

غطت مقاطع فيديو وصور لإيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية واجهات المباني في بولونيا أمس الجمعة عشية الذكرى 75 للتحرر الإيطالي من الاحتلال النازي.

وتعرض اللقطات مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية توثق الحياة اليومية بالإضافة إلى مشاهد من يوم التحرير، مع موسيقي يعزف النشيد المناهض للفاشية "بيلا تشاو"، الذي تبناه أنصار إيطاليون قاتلوا النازية والفاشية.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهزيمة حاكم إيطاليا بينيتو موسوليني، حيث تم الاعتراف بيوم 25 أبريل باعتباره عطلة عامة على مستوى البلاد منذ عام 1946.

ومن المقرر إقامة المزيد من احتفالات المراقبة الاجتماعية التي تكرم أولئك الذين سقطوا خلال محاربة الفاشية في إيطاليا أواخر شهر أبريل، وسط أزمة وباء كورونا.

المصدر: رابتلي