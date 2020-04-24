فيديو من على متن حاملة طائرات أمريكية موبوءة بكورونا

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" شريط فيديو تم تصويره على متن حاملة طائرات "USS Theodore Roosevelt" الأمريكية التي أصيب المئات من أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

ويظهر الفيديو من السفينة، الراسية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ، توزيع الطعام لدى مدخل غرف البحارة المصابين بكورونا.

ويذكر أن وفاة واحدة سجلت على متن السفينة بسبب الفيروس قبل أكثر من أسبوع، والآن لا يوجد أي من البحارة المصابين في العناية المركزة، حسب معلومات "أسوشيتد برس"

المصدر: أ.ب.