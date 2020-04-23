روسيا.. كاميرات تسجل محاولة سطو داخل محل تجاري وبائعة تطرد لصا

سجلت كاميرات مراقبة في أحد المحلات التجارية بمدينة بريمورسكو-أختارسك في إقليم كراسنودار الروسية محاولة سطو قام به رجل يلبس نظارات شمسية وكمامة طبية.

ويظهر فيديو شجارا اندلع بين بائعة المحل والرجل بعد أن طلب المال منها، واستطاعت المرأة طرده من المحل بعد الشجار.

وجاء في تقرير إدارة الشؤون الداخلية المحلية أن الشرطة ألقت القبض على الرجل مباشرة بعد الحادث. وتم رفع دعوى جنائية ضده بتهمة محاولة السلب والتي تنص على السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

المصدر: رابتلي