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طائرة شحن بريطانية محملة بمساعدات تركية تهبط في قاعدة جوية

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هبطت طائرة شحن عسكرية بريطانية في قاعدة جوية برايز نورتون الواقعة في أوكسفوردشير بالقرب من العاصمة لندن وعلى متنها 84 طنا من المستلزمات الطبية من تركيا.

 ومن المنتظر أن يتم إرسال هذه المساعدات التركية إلى عدد من المستشفيات البريطانية التي تعاني من نقص كبير في المعدات، لا سيما أن هناك أكثر من 100 شخص من العاملين بالكوادر الطبية قد لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل.

وسجلت بريطانيا حتى مساء يوم الثلاثاء، أكثر من 129 ألف إصابة بكورونا، وما يزيد عن 17 ألفا و300 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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