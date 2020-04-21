سفينة سياحية عملاقة تستكمل رحلتها مطولا بسبب كورونا

رست السفينة السياحية العملاقة Costa Deliziosa الاثنين في برشلونة لتكون محطتها قبل الأخيرة حيث تستكمل مساء الثلاثاء في جينوى رحلتها عبر العالم والتي استغرقت 15 أسبوعا بسبب كورونا.

وفي برشلونة غادر السفينة 168 من أصل نحو2900 شخص مع أفراد الطاقم.

وحسب تقارير وسائل الإعلام العالمية، لم يسجل أي حالة إصابة بكورونا على متن السفينة، لكن السلطات الفرنسية منعتها قبل فترة من دخول ميناء مارسيليا لتكون بذلك لمدة شهر دون رسو في أي ميناء لتجنب كورونا بعد مغادرة سواحل أستراليا منتصف الشهر الماضي.

المصدر: وكالات