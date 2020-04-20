أكبر طائرة شحن في العالم تنقل إمدادات طبية إلى فرنسا

هبطت أكبر طائرة شحن في العالم "أنتونوف أن-225 مريا"، في مطار باريس يوم الأحد وعلى متنها 150 طنا من إمدادات طبية لازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتستخدم الطائرة عادة لنقل السيارات والشحنات الثقيلة لكن في زمن كورونا تنقل الامدادات الطبية الصينية المطلوبة مثل 8 ملايين من الكمامات ومعدات طبية وقائية أخرى.

وتعد طائرة الشحن الثقيل "أن-225"، أكبر طائرة في العالم من حيث طولها ووزنها، حيث يبلغ طولها 84 مترا والمسافة بين جناحيها أكثر من 88 مترا، وتعمل بستة محركات توربينية.

المصدر: وكالات