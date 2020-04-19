الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو يوثق لحظة اعتراضه للسفن الحربية الأمريكية في الخليج

نشر الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، مقطع فيديو، يظهر اعتراضه لسفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مياه الخليج الأربعاء الماضي.

ونشر الحرس الثوري الفيديو، ردا على اتهام واشنطن لطهران بإرسالها 11 زورقا صغيرا وقيامهم بتطويق ست سفن حربية أمريكية في الـ15 من أبريل.

وقالت البحرية الإيرانية إن أسطولا من 11 قاربا واجه السفن الحربية الأمريكية التي تجاهلت مرارا التحذيرات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني، موجهة نصيحة للولايات المتحدة "بالامتثال للقانون الدولي للبحار والبروتوكولات البحرية عند الإبحار في مياه الخليج وخليج عمان وكذلك الامتناع عن أي مغامرات وروايات كاذبة أو مضللة".

المصدر: رابتلي