اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجي الحجر الصحي في برلين

ألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرات المحتجين ضد القيود المتبعة للوقاية من فيروس كورونا خلال مظاهرة غير مرخصة يوم السبت في العاصمة برلين.

وقضت المحكمة الدستورية في ألمانيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن من حق الألمان تنظيم الاحتجاجات السياسية إذا التزموا بقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسجلت ألمانيا 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.

المصدر: رابتلي