انبثاق النور المقدس في كنيسة القيامة وهي خالية من المصلين في زمن كورونا

شهدت كنيسة القيامة في القدس انبثاق النور المقدس اليوم السبت، في في ظل إجراءات غير مسبوقة بسبب تفشي وباء كورونا، وخلو وإغلاق كنيسة القيامة والبلدة القديمة أمام الاحتفالات والصلوات.

وفيض النور، "معجزة تحدث كل عام في عيد الفصح الشرقي الأرثوذكسي، في كنيسة القيامة التي تعتبر بالنسبة للمسيحيين أقدس مكان في العالم، حيث صلب المسيح ومات بالجسد ودفن وقام من القبر المقدس في اليوم الثالث، بحسب العقيدة المسيحية".

المصدر: وكالات