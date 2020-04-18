الأمريكيون يحتجون من داخل سياراتهم ضد البقاء في المنزل

شارك الآلاف من داخل سياراتهم بولاية ميشيغان الأمريكية بالاحتجاج الذي أطلق عليه تسمية "Operation Gridlock"، مطالبين الحكومة بالسماح لهم بالعودة إلى العمل.

وأفادت تقارير بأن حاكمة الولاية غريتشن ويتمر ومجموعة من حكام سبع ولايات أخرى، يقومون بتنسيق الجهود لرفع القيود المفروضة تدريجيا، حيث أعلنت وتمر يوم الجمعة عن رغبتها برفع القيود عن الولاية ابتداء من 1 مايو.

وفرضت إجراءات الإغلاق على ولاية ميشيغان في بدايات شهر أبريل بعد أن أعلنت الولاية عن قرابة 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و2093 حالة وفاة لتكون بذلك واحدة من أكثر الولايات تضررا.

المصدر: RUPTLY