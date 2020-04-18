الجيش الإيراني يستعرض عربات التعقيم والمعدات الطبية

تحت شعار "حماة الوطن سواعد السلامة" استعرض الجيش الإيراني في عيده الوطني، يوم الجمعة، الصواريخ والمدرعات وعربات التعقيم والمستشفيات المتنقلة ومعدات طبية أخرى.

وذلك للإشارة إلى دور الجيش في مكافحة كورونا.

ويهدف العرض العسكري إلى الإشادة بجهود العسكريين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس حسن روحاني في رسالة إلى الجنود نشرتها وسائل الإعلام الرسمية :"بسبب البروتوكولات الصحية والاجتماعية، من غير الممكن تنظيم مواكب الجنود... العدو الآن خفي، والأطباء والممرضون هم من يقفون في الخطوط الأمامية لساحة المعركة".

المصدر: وكالات