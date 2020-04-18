الحرس الثوري يعرض جهازا جديدا للكشف عن كورونا

كشف الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، في العاصمة طهران، عن جهاز، قال إنه يستطيع الكشف عن فيروس كورونا في 5 ثوانٍ وضمن نطاق 100 متر.

وصرح قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، واصفاً جهاز المسح الجديد: "لا يقوم الجهاز بأي تواصل جسدي مع المرضى، ولا يتطلب إجراء اختبار دم".

وتتكون طريقة الاختبار الحالية المستخدمة في مرافق الفحص حول العالم مسحات للأنف والحنجرة حيث تستغرق صدور النتائج نحو يومين، في حين تستطيع الاختبارات السريعة إعطاء التشخيص في غضون عدة ساعات.

وسيكون جهاز التشخيص عن بعد الذي كشف عنه الحرس الثوري الأول من نوعه في العالم في أساليب الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

المصدر: RUPTLY