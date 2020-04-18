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شاهد: الشرطة الإسبانية ترصد قارب المخدرات باستخدام الدرون

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عثرت الشرطة الإسبانية على قارب ينقل مخدرات عبر نهر غوادالكوفير في إسبانيا ، وذلك أثناء قيامها برصد مخترقي حظر التجول في ظل الحد من انتشار فيروس كورونا.

واستخدمت الشرطة طائرة مسيرة من دون طيار لرصد المتاجرين الذين حاولوا الفرار عن طريق السباحة.

ووفقًا لمصادر الشرطة، فإن القارب كان يحتوي على عدة أوعية بنزين وملابس ونظام تحديد المواقع وأغذية. من المفترض أن المتاجرين توجهوا إلى المغرب لاستلام شحنة من مخدر الحشيش والعودة إلى إسبانيا.

المصدر: RUPTLY

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