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هنود يشاهدون جبال الهمالايا للمرة الأولى منذ عقود

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أدت إجراءات إغلاق تام بسبب تفشي فيروس كورونا في الهند وانخفاض الحركة والتنقل في جميع أنحاء البلاد إلى تنقية الهواء ما جعل من الممكن رؤية جبال الهمالايا.

ولأول مرة منذ ثلاثين عاما، يمكن للشعب الهندي مشاهدة جبال الهمالايا بسبب التقليل من التلوث نتيجة الحجر الصحي.

وتعيش الهند حالة إغلاق شامل منذ 25 مارس ومن المتوقع أن يستمر لغاية 3 مايو. وسجّلت البلاد 12,456 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و423 حالة وفاة لغاية الآن. 

المصدر: RUPTLY

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