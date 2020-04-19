في سوريا..عين على الطيور وأخرى على اليابان

تطورات جيولوجية متسارعة لم تشهدها الأرض السورية منذ مئات السنين.

10هزات خفيفة إلى متوسطة الشدة ضربت قبالة الساحل السوري منذ مطلع أبريل الحالي. أعنفها ثلاث بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.8 درجات ومركزها البحر المتوسط على مسافة نحو 40 كم غرب اللاذقية وشمال غربها.

يقول أهل الشأن إن الزلازل المدمرة اعتادت أن تمر بأرض الشام مرة كل 200 إلى 300 عام. وها قد مرّ 261 عاما على آخر زلازل عنيف ضرب المنطقة وكان ذلك في 30 أكتوبرعام 1759، مركزه وادي البقاع اللبناني وشدته 7 درجات.

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