شاهد بالفيديو.. إحباط عملية فساد في مستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا في مصر

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على آمين المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط بتهمة فساد.

وتمكنت الهيئة من ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن، تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية يديرها من الباطن موظف بمستشفى الصدر بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ‏37112 كمامة طبية، و79385 من القفازات الطبية، و170 ألف ‏سرنجة، و32 ألف عبوة مستلزمات تجميل، ‏6400 عبوة كحول مغشوش، و6605 عبوات أدوية ومنشطات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

المصدر: وكالات