شاهد.. زوارق حربية إيرانية تقترب من سفن أمريكية في الخليج

نشرت القوات البحرية الأمريكية فيديو يظهر اقتراب سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفن عسكرية أمريكية في الخليج يوم الأربعاء.

وتُظهر اللقطات ما يُعتقد أنها سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني وسلاح مثبت على أحدها، تقترب من السفينة الأمريكية.

وقد وصفت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية اللقطات بأنها: "لقطات لسفن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أثناء قيامه بتصرفات خطيرة واستفزازية تجاه السفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية لشمال الخليج العربي".

كما ذكرت القيادة المركزية أن هناك 11 سفينة إيرانية "قامت بالمناورة بطريقة غير آمنة وغير مهنية".

المصدر: وكالات