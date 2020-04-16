دبي تحول مركز التجارة العالمي إلى مستشفى ميداني

قررت هيئة الصحة بدبي تحويل مركز التجارة العالمي إلى مستشفى ميداني لمصابي فيروس كورونا.

ويتسع المستشفى الميداني لأكثر من 3000 سرير 800 منها مخصصة للعناية المركزة، وهذا قد يجعله أكبر مستشفى في الشرق الأوسط.

يذكر أن مبنى مركز التجارة العالمي هو من أقدم ناطحات السحاب في المدينة وتم بناؤه في عام 1979. وقد اعتبر في حينه أطول مبنى في دبي، وظل وجهة للعديد من الزوار كما يعتبر من معالم المدينة الحضارية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجلت 412 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4933 حالة.

المصدر: وكالات