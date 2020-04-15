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نشر فيديو جديد لكارثة طائرة ركاب في مطار موسكو مايو الماضي

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نشرت لجنة التحقيق الروسية فيديو جديدا يظهر لحظة احتراق طائرة الركاب من طراز "Superjet-100" أثناء هبوطها الاضطراري بمطار شيريميتيوفو في العاصمة موسكو.

وأعلنت لجنة التحقيق يوم الأربعاء أن سبب تحطم طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في مطار شيريميتيوفو يعود إلى تصرفات كابتن الطائرة الخاطئة أثناء عملية الهبوط.

ووقع الحادث في 5 مايو 2019 حيث اندلعت النيران على متن طائرة سوخوي سوبرجيت 100 خلال تنفيذها رحلة SU1492 من موسكو إلى مورمانسك أثناء هبوطها الاضطراري في مطار شيريميتيوفو، مما أسفر عن مقتل 41 شخصا من أصل 78 شخصا كانوا على متنها. 

المصدر: وكالات

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