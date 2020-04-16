إخماد حريق هائل بغابات محيطة بمفاعل تشيرنوبل

أعلن المسؤولون الأوكرانيون عن إخماد حريق غابات ضخم في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل النووي المهجور، إلا أنهم اعترفوا بأن العشب ما زال مشتعلا في بعض المناطق.

وشارك في إخماد الحريق المئات من عمال الطوارئ الذين استخدموا طائرات لإطفاء الحريق.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الحرائق في غابات منطقة العزل المحيطة بمحطة تشيرنوبل، وانتقلت النيران إلى الضفة اليسرى لنهر بريبات، واقتربت بشكل مباشر من المحطة.

وفي وقت سابق اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 27 عاما من سكان مقاطعة كييف، بتهمة إضرام النار بشكل متعمد.

وقال الرجل، إنه أشعل النار في البقايا والنفايات بالمنطقة من أجل التمتع بمنظرها ولكن الريح نقلت النار بسرعة.

المصدر: وكالات