فنان سوري للغرب: ارفعوا العقوبات "لنحمي أرواح الناس يا ناس" 

طالب الفنان السوري وضاح حلوم الولايات المتحدة والغرب برسالة عبر الفيديو، برفع الحظر عن بلاده، والشعب السوري الذي يمر بمرحلة صعبة جدا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال حلوم: "بظل انتشار فيروس كورونا، نحن بسوريا مثلنا مثل كل العالم، نعيش ظروف حظر التجوال والحجر المنزلي، والحذر والحرص والوقاية، لنحمي أنفسنا ونحمي عائلاتنا وهذا واجبنا أمام المجتمع".

وأضاف: "مشكلة كبيرة تعاني منها الكثير من الدول، ومنها سوريا وهي العقوبات الأحادية الجانب من قبل أمريكا والغرب والتي تلعب دورا كبيرا في التأثير على معيشة الناس وحياتهم وعلى المجال الصحي بكل جوانبه".

وتابع: "ارفعوا العقوبات عن جميع دول العالم لنتمكن من مواجهة فيروس كورونا".

وختم الفنان السوري مقطع الفيديو بعبارة: "ارفعوا العقوبات عن سوريا لنحمي أرواح الناس يا ناس".

المصدر: سانا