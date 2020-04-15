إيران تفتتح أكبر مصنع للكمامات في جنوب غرب آسيا

افتتحت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، مصنعا لإنتاج الكمامات في منطقة إشتهارد جنوب محافظة البرز غرب طهران، يُقال أنه الأكبر في جنوب غرب آسيا.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن المصنع يمتلك القدرة على إنتاج ثلاثة ملايين كمامة يوميا، و 100 الف كمامة في المرحلة الأولى، وذلك في عام القفزة الإنتاجية، وبالاعتماد على الشباب والشركات الإيرانية القائمة على المعرفة.

كما أوضحت الوكالة أنه "بإطلاق أكبر مصنع لإنتاج الكمامات على مستوى منطقة جنوب غرب آسيا، فإن الطاقة الإنتاجية للكمامات في البلاد سوف تتضاعف أربع مرات مقارنة بالأيام التي سبقت تفشي كورونا".

المصدر: وكالات