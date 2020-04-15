وصول أول قطار بالإمدادات الطبية إلى ألمانيا قادما من ووهان

وصل أول قطار شحن يوم الثلاثاء، من مدينة ووهان الصينية إلى مدينة دويسبورغ في ألمانيا، يحمل أدوية وإمدادات طبية لازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكمل القطار الذي يحمل 50 حاوية رحلته التي استغرقت 15 يوما، بعد إعادة فتح طريق الحرير الجديد بشهرين و نصف، لتسليم حمولته التي تتكون من المستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات والإلكترونيات وكابلات الاتصال.

وتم إنتاج معظم السلع المصدرة في ووهان، بما فيها أكثر من 165 طنا من النسيج ذي الاستعمال الطبي وهو منتج مطلوب بشدة في أوروبا لإنتاج الكمّامات وغيرها من المعدات الطبية.

وتعتبر ووهان و دويسبورغ مدينتان شقيقتان منذ عام 1982، وهي أول علاقة توأمة بين مدينة ألمانية ومدينة صينية.

واستؤنفت حركة قطارات الشحن الآن بـ40 قطارا في الأسبوع بين دويسبورغ ومواقع مختلفة في الصين.

المصدر: RUPTLY