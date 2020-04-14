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الشرطة الإسبانية ترصد مخترقي حظر التجول عبر طائرة الدرون

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رصدت الشرطة الإسبانية يوم الاثنين، 4 أشخاص اجتمعوا في ساحة ببلدة أديوس، نافارا، خلافا لإجراءات الحظر المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووجهت إليهم تهمة انتهاك قواعد الحظر. وتُظهر اللقطات عناصر الشرطة وهم يرصدون مخترقي حظر التجول باستخدام طائرة مسيرة، فيما يحاول الأشخاص الفرار بعد رصدهم.

وقيل إن العديد من السكان الذين تم إبلاغهم عن خرق متكرر للحجر، تمكنوا من الفرار عدة مرات قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، سجلت إسبانيا 169.496 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و17.489 حالة وفاة حتى الآن. 

المصدر: RUPTLY

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